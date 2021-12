Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Se considero Berlusconi un candidato vero o un candidato di bandiera per il Quirinale? No no, assolutamente un candidato vero. Abbiamo tanti difetti, ma se diciamo una cosa la facciamo. E penso quindi che il centrodestra unito finalmente dopo anni anni abbia l’onore e il dovere di essere determinante e compatto nella scelta del prossimo presidente della Repubblica, che spero non abbia la tessera del Pd in tasca. Questo è il regalo di Natale che vogliamo farci in anticipo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Atreju, a Roma. “Se deve essere un politico? Sì”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata