Roma, 10 dic. (LaPresse) – L’assemblea degli iscritti del Movimento 5Stelle ha approvato la proposta del Presidente, Giuseppe Conte, di elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto. Si tratta: Comitato nazionale progetti; Comitato per la formazione e l’aggiornamento; Comitato per i rapporti europei e internazionali; Comitato per i rapporti territoriali.

