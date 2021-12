Roma, 10 dic. (LaPresse) – L’assemblea degli iscritti del Movimento 5Stelle ha approvato la proposta del Presidente, Giuseppe Conte, di nomina di cinque Vicepresidenti nelle persone di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco. hanno votato ‘sì’ in 25061, hanno votato ‘no’ in 3261. Gli aventi diritto al voto sono 131790, hanno partecipato in 28322. E’ quanto si legge sul sito del Movimento.

