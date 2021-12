Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Credo che sia un problema per l’Italia lo sciopero in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il lavoro”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di un convegno a Palermo. “Credo sia proprio sbagliata la strada, gli italiani chiedono altro, come sempre c’èqualcuno che scenderà in piazza e gli imprenditori andranno in fabbrica per mandare avanti l’Italia come sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata