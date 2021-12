Roma, 10 dic. (LaPresse) – Uno “sciopero folle e assurdo contro una Manovra che aiuta soprattutto chi guadagna di meno. O Landini si è montato la testa, o ci ripensa”. Così Matteo Salvini a margine dell’assemblea Cna. Il leader della Lega ricorda che non è possibile bloccare il Paese il 16 dicembre a ridosso del Natale e chiama in causa il Pd, “il partito più vicino alla Cgil”, chiedendo che ci parli per evitare lo sciopero

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata