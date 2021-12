Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Non ci lasciamo intimidire, lo sciopero si farà e sarà una grande testimonianza di vitalità propositiva”.E’ l’appello del Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, per lo sciopero del 16 dicembre, pubblicato sulla piattaforma ‘Terzo Millennio’. La politica esca dai palazzi, i commentatori dai salotti e girino con noi le periferie, dove la povertà si tocca con mano. In questo Paese c’è una situazione sociale che reclama attenzione. Ecco perché prima di tutto rivendichiamo misure sostanziali per le persone che hanno sofferto di più, giovani e donne. Abbiamo chiesto un fisco più equo che contrasti le disuguaglianze, riforme ampie che consentano ai giovani di trovare un’occupazione buona e sicura per progettare la propria vita, di non tornare alla Fornero che tanti danni ha causato a pensionati e lavoratori. Oggi le risorse non mancano e il tema è come si investono: noi chiediamo che vengano indirizzate in una visione di sviluppo diverso e per redistribuire a chi ha meno. Si abbia il coraggio di dire basta alle logiche di profitto sfrenato, agli aiuti a pioggia alle imprese, alle continue delocalizzazioni e alle arroganze di multinazionali che lucrano indisturbate”.

