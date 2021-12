Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Ci rivolgiamo alle tante persone che in queste ultime settimane abbiamo incontrato sui luoghi di lavoro e nelle piazze o ci hanno scritto chiedendo aiuto. E ci rivolgiamo a tutto quel pezzo di società che non è indifferente al disagio e alle emarginazioni che vede ogni giorno con i propri occhi e a quanti credono che si possa costruire una prospettiva diversa per il nostro Paese”. E’ l’appello del Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, per lo sciopero del 16 dicembre, pubblicato sulla piattaforma ‘Terzo Millennio’. “Ritroviamoci a Roma, Milano, Bari, Palermo e Cagliari per esprimere il dissenso rispetto ad una manovra iniqua – aggiunge – Ai cultori del pensiero unico diciamo che manifestare un’opinione diversa non è un atto di irresponsabilità ma un diritto ed anche un arricchimento del dibattito pubblico. Dovrebbero, per questo, ringraziarci, anzichè affannarsi a polemizzare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata