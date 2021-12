Milano, 10 dic. (LaPresse) – Sabato di proteste no green pass a Milano, il 21esimo consecutivo. Si terrà all’Arco della Pace dalle 15 alle 21 un presidio dei contrari alla certificazione verde, una manifestazione preavvisata alla questura che non dovrebbe dare grossi problemi. Tra i partecipanti ci saranno anche Stefano Puzzer e la deputata Sara Cunial. A preoccupare rimane sempre la zona del centro, in particolare piazza Duomo, dove i manifestanti potrebbero arrivare alla spicciolata per poi dare vita a proteste non autorizzate.

