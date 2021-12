Bruxelles, 10 dic. (LaPresse) – “Sono molto felice di avere interlocutori importanti qui a Bruxelles. E’ importante essere qui nel secondo giorno di mandato. Abbiamo bisogno di un’Unione europea forte che dia molte opportunità e dobbiamo trovare una via per rafforzare la sovranità europea”. Così il neocancelliere tedesco Olaf Scholz in un punto stampa con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Bruxelles.

