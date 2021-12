Bruxelles, 10 dic. (LaPresse) – “Il governo tedesco agisce in modo unito, così deve essere e così faremo. Discuteremo le varie politiche e agiremo. E’ un segnale importante che il governo sia composto da tre partiti che sono tutti chiaramente pro-europei. La Germania come paese più grande dell’Ue ha una responsabilità. Dobbiamo dare il nostro contributo per assicurare progressi nell’Ue”. Così il neocancelliere tedesco Olaf Scholz in un punto stampa con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Bruxelles, ha risposto a una domanda su quale posizione prevarrà in politica estera.

