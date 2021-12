Milano, 10 dic. (LaPresse) – “Siamo in una situazione di pressione che va tenuta sotto controllo, ma che riusciamo a gestire. La prossima settimana il Veneto sarà ancora bianco, perché non abbiamo raggiunto il limite del 15% di ricoverati covid in area medica (siamo all’11%) mentre siamo oltre gli altri due parametri nazionali richiesti, che sono il 10% di occupazione delle terapie intensive (siamo al 12%) e l’incidenza (siamo a 371,1 casi ogni 100 mila abitanti su un limite di 50)”. Così in una nota il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, valutando i dati di oggi rispetto all’andamento del Covid in Veneto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata