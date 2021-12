Milano, 10 dic. (LaPresse) – “La pressione sugli ospedali sta aumentando, è cruciale aumentare il numero di prime dosi e dosi booster per ridurla. Ogni persona vaccinata conta”. Così l’assessore alla Salute dell’Alto Adige Thomas Widmann durante la conferenza stampa al centro vaccinale della Fiera di Bolzano per la presentazione del progetto ‘L’Alto Adige si vaccina’ al via oggi nella Provincia autonoma.

