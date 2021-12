Milano, 10 dic. (LaPresse) – Quella del Covid è “una sfida ancora incompiuta che richiama all’impegno di tutti noi. Quest’anno e mezzo è stato indimenticabile, sulla pelle di ciascuno di noi c’è la consapevolezza di quanto questa stagione abbiamo mutato esistenze e destini. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale come lo descrive la nostra carta costituzionale, un diritto universale che noi dovremmo garantire in ogni angolo del mondo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla cerimonia di conferimento del premio Cidu per i diritti umani, a Roma.

