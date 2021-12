Milano, 10 dic. (LaPresse) – Salgono ancora i ricoveri Covid in Italia: +5 in terapia intensiva per un totale di 816 e 76 nuovi ingressi, +150 quelli in reparto per un complessivo di 6.483. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

