Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia, elemento determinante insieme a riforme e investimenti per assicurare le basi per una crescita duratura e diffusa”.Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai partecipanti all’assemblea della CNA,

