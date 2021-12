Milano, 10 dic. (LaPresse) – Sono quasi 4mila i nuovi casi Covid registrati in un giorno in Veneto: secondo quanto emerge dal bollettino di Azienda Zero sono infatti 3.993 i contagi comunicati per le ultime 24 ore. In salita anche i decessi in un giorno con 13 vittime registrate.

