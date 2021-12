Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Diamo dei numeri: a tutt’oggi la scuola è l’ambiente che è più tutelato. L’ultima rilevazione che abbiamo fatto vede come positivi, quindi come contagiati, lo 0,4% di tutti gli studenti, stiamo parlando di 10 milioni. Quindi, sostanzialmente, non i contagi sono sotto controllo e questo perché il tasso di vaccinazioni nella scuola è altissimo, tra il personale è al 94%, mentre i ragazzi tra i 16 e i 19 anni sono oltre l’85%, mentre quelli al di sotto di questa fascia d’età sono quasi al 70% e dal 15 dicembre cominceremo a vaccinare anche i bambini”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a ‘Zapping’, su Rai Radio 1. “E’ chiaro, poi, che dobbiamo garantire condizioni di salubrità anche con l’areazione ma abbiamo dato risorse e indicazioni per farlo”, aggiunge. Inoltre, “le quarantene siamo al 2,1% della popolazione studentesca. La situazione è sotto controllo e lo sarà sempre di più quando cominceremo a vaccinare i bambini tra i 5 e i 12 anni”.

