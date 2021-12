Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Chiediamo che il ministro dell’Interno riferisca immediatamente in Parlamento”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a LaPresse dopo l’inchiesta per caporalato della procura di Foggia. “Al di là della vicenda giudiziaria che non mi permetto di giudicare, i dati sull’immigrazione – visto che stiamo parlando del Capo dipartimento per l’immigrazione – dicono che in due anni ci sono stati più di 100mila sbarchi, quest’anno più che raddoppiati rispetto all’anno scorso”, sottolinea il segretario a margine di una iniziativa del Carroccio al Gattile del Verano. “Sul tema immigrazione quindi, al di là dell’inchiesta su cui non esprimo alcun giudizio – prosegue Salvini – il ministro deve riferire in Parlamento anche perché l’ultima missione europea è stata assolutamente fallimentare. L’Europa quindi non ci ascolta, gli sbarchi raddoppiano, i capi dipartimento si dimettono… Ci venga a raccontare che intenzioni ha”. E sul fatto che finora il premier ha sempre difeso l’operato di Lamorgese, aggiunge: “Draghi è uomo di numeri, e i numeri dicono che nel 2019 gli sbarchi furono 11mila, nel 2020 35mila, e quest’anno siamo a 63mila. C’è qualcosa che non funziona”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata