Roma, 10 dic. (LaPresse) -“In questa legge Bilancio è importante che la per prima volta c’è un taglio alle tasse per tutti i lavoratori” per un taglio “da 100 a 700” euro di risparmio all’anno. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’assemblea Cna. “Stiamo lavorando per Natale meno freddo e meno buio, e soprattutto un natale italiano”, dice Salvini.

