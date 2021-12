Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Abbiamo voluto dare un segnale al Paese con risposte chiare e forti, a partire dalle questioni che avevano posto anche i sindacati”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine dell’assemblea Cna a proposito degli interventi del governo per attenuare il rincaro delle bollette e in particolare le ultime risorse aggiuntive rispetto a quanto già messo in campo.

