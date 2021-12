Roma, 9 dic. (LaPresse) – Le prossime settimane vedranno l’arrivo in Italia di ulteriori, in aggiunta a quelli già pianificati, 2 milioni di dosi di vaccini mRNA – tipo Pfizer. E’ quanto si legge in una nota della struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata