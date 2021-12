Milano, 9 dic. (LaPresse) – Unicredit prevede un utile netto 2022 sopra 3,3 miliardi. Così Unicredit in una nota in cui si legge: “per il 2022 l’utile netto è previsto al di sopra di 3,3 miliardi di euro (sostanzialmente invariato rispetto alla nostra ultima guidance per il 2021, ricalcolata sulla base della nuova definizione di Utile netto)”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata