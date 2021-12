Milano, 9 dic. (LaPresse) – “Per il 2022 si prevede una distribuzione di 3,7 miliardi di euro” (relativa al 2021), “composta da un dividendo cash pari al 30 per cento circa dell’Utile netto sottostante e riacquisti di azioni per la parte restante”. Così Unicredit in una nota sul piano strateguico 2022-2024.

