Milano, 9 dic. (LaPresse) – “Il Trattato del Quirinale non affronta in alcun modo questioni che riguardano confini marittimi e terrestri”, nè la frontiera sul Monte Bianco. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sul Trattato del Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata