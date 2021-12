Milano, 9 dic. (LaPresse) – “In una situazione come quella che stiamo vivendo, sarebbe bene che il prossimo Presidente della Repubblica, la più alta carica dello Stato, venga eletto con una larga maggioranza. Sarebbe contraddittorio avere un Presidente eletto con una maggioranza ‘stretta’ rispetto a questo momento”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in una intervista in diretta a Corriere Tv.

