Milano, 9 dic. (LaPresse) – “Non mi aspettavo lo sciopero, ma non metto becco nelle scelte e nelle strategie dei sindacati”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in una intervista in diretta a Corriere Tv. “La legge di bilancio è positiva per il Paese – ha affermato – interviene su temi molto sensibili come la salute, la non autosufficienza, il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle imposte”.

