Roma, 9 dic. (LaPresse) – Viene “incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2021” il fondo per l’acquisto di vaccini e farmaci per contrastare il Covid. E quanto prevede la bozza del decreto recante “misure urgenti finanziarie e fiscali” approvato dal Cdm.

