Roma, 9 dic. (LaPresse) – Il presidente dell’autorità garante della commissione di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, in una missiva indirizzata alle segreterie generali di Cgil e Uil ha contestato, nella convocazione dello sciopero generale provlamato il prossimo 16 dicembre, “il mancato rispetto del periodo di franchigia” per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e servizi alla collettività e “il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva” secondo cui è necessario che con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali intercorra un intervallo di almeno dieci giorni per evitare di incidere sulla continuità del servizio. “Si invitano dunque le confederazioni sindacali a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, alla delibera 03/134 e successive modificazioni e alle citate discipline di settore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata