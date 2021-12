Roma, 9 dic. (LaPresse) – Dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera arriva il mandato al relatore per l’approdo in aula del testo sul Fine vita, individuati in Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S). Secondo calendario, l’arrivo è previsto per il prossimo 13 dicembre.

