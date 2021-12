Roma, 9 dic. (LaPresse) – Sul Fine vita il centrodestra resta compatto e senza distinzione tra chi è in maggioranza e chi, invece, è all’opposizione. Perché nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali della Camera, che hanno votato il mandato ai relatori per andare in aula il prossimo 13 dicembre, c’è il voto contrario di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il via libera, dunque, è di Partito democratico, M5S, Iv, Leu e +Europa.

