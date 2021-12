Roma, 9 dic. (LaPresse) – Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino rendono noto che il Tribunale fallimentare di Torino ha comunicato la riapertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco il prossimo 22 gennaio. A partire dal giorno successivo, i 377 addetti andranno in Naspi. Si concluderà così, a meno di novità dell’ultima ora, la vicenda della ex fabbrica di Riva di Chieri e dei 400 lavoratori che, negli ultimi tre anni, hanno lottato per difendere il proprio posto di lavoro.

