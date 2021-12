Roma, 9 dic. (LaPresse) – “C’è una chiaro incremento di casi nella fascia di età 5-11 anni, più che in qualsiasi altra”. Così il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in audizione in commissione Sanità al Senato. Le ospedalizzazioni – spiega ancora – si verificano in “6 casi su 1000” mentre per quanto riguarda le terapie intensive il tasso è di “1,4 ogni 10mila”.

