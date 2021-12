Milano, 9 dic. (LaPresse) – “E’ un procedimento molto particolare che si è sviluppato in un lasso di tempo sproporzionato: pochi gli elementi, mal raccolti e a nostro avviso inutilizzabili”. Così a LaPresse l’avvocato Michele Cinquepalmi, difensore di Salvatore Girone, assieme all’avvocato Fabio Federico, entrambi del foro di Milano, per il quale la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione in relazione all’inchiesta sui due marò, in merito alla vicenda dei due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012, al largo delle coste del Kerala, in India. Girone è sotto inchiesta assieme a Massimiliano Latorre.

