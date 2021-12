Ferrara, 9 dic. (LaPresse) – “Non ho ancora avuto modo di sentire Massimiliano Latorre. Ho sentito la moglie Paola: per lei è un momento di particolare emozione e mi ha detto grazie”. Così a LaPresse l’avvocato Fabio Anselmo, del foro di Ferrara, legale di Massimiliano Latorre, per il quale la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico dei marò in merito alla vicenda dei due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012, al largo delle coste del Kerala, in India. Latorre è sotto inchiesta assieme a Salvatore Girone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata