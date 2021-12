Ferrara, 9 dic. (LaPresse) – “Massimiliano Latorre è estremamente provato da questa vicenda. Abbiamo appreso la notizia della determinazione della procura atteso attendiamo il vaglio del gip. Abbiamo studiato il fascicolo e sin dall’inizio ci eravamo resi conto che l’ipotesi accusatoria non stava in piedi”. Così a LaPresse l’avvocato Fabio Anselmo, del foro di Ferrara, legale di Massimiliano Latorre, per il quale la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico dei marò in merito alla vicenda dei due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012, al largo delle coste del Kerala, in India. Latorre è sotto inchiesta assieme a Salvatore Girone.

