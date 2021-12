Bruxelles, 9 dic. (LaPresse) – Adeguare la prestazione energetica degli edifici in Europa a un livello minimo standard. E’ la proposta che martedì 14 la Commissione europea dovrebbe presentare per andare incontro agli obiettivi climatici Ue di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030, dai livelli del 1990. Stando a quanto riporta Reuters, sul tavolo del Collegio dei commissari ci sarà una revisione della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia che prevede l’adeguamento di tutti gli edifici in uso a tempo pieno con la classificazione energetica più bassa – un certificato di prestazione energetica ‘G’ – al grado superiore F entro il 2030. Una proposta che avrebbe in grande impatto nel mercato immobiliare europeo e soprattutto italiano e che si intreccia con il tema dei bonus e delle ristrutturazioni.

