Napoli, 9 dic. (LaPresse) – Il Napoli si impone sul Leicester per 3-2 in una partita valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4′ di Ounas (N), al 24′ di Elmas (N), al 27′ di Evans (L), al 33′ di Dewsbury-Hall (L) e al 53′ ancora di Elmas. Con questo risultato Napoli qualificato per i sedicesimi di finale, Leicester retrocesso in Conference League.

