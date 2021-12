Roma, 9 dic. (LaPresse) – Lazio-Galatasaray 0-0 in una gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Con questo risultato la squadra biancoceleste si qualifica per i sedicesimi di finale, mentre il Galatasaray viene promossa direttamente agli ottavi.

