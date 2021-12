Torino, 8 dic. (LaPresse) – Scontri nella notte in Valsusa, in provincia di Torino. Per circa un’ora, dopo le 22, circa un centinaio di manifestanti ha effettuato attacchi al cantiere di San Didero, dove è in fase di realizzazione il nuovo autoporto di Susa. I manifestanti sono stati respinti dalle forze dell’ordine con idranti e lacrimogeni. Mentre gli antagonisti hanno iniziato a lanciare pietre e bombe carta contro il cantiere. Un carabiniere è rimasto ferito da una delle pietre lanciate. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata