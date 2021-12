New Delhi, 8 dic. (LaPresse/AP) – Sono morti 13 dei 14 passeggeri che volavano a bordo dell’elicottero militare che si è schiantato in India, nello stato meridionale del Tamil Nadu. Fra le vittime, anche il capo dello stato maggiore della Difesa Bipin Rawat, come conferma l’aviazione indiana.

