Berlino (Germania), 8 dic. (LaPresse/AP) – Olaf Scholz entrerà in carica oggi come nono cancelliere tedesco dopo la seconda guerra mondiale, succedendo ad Angela Merkel dopo il suo mandato di 16 anni. Scholz avrà bisogno del sostegno di almeno 369 legislatori nella camera bassa del parlamento da 736 seggi per essere eletto cancelliere. Merkel, che non è più un membro del parlamento, guarda dalla tribuna l’apertura della sessione. I legislatori le hanno tributato una lunga standing ovation all’inizio della seduta.

