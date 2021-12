Venezia, 8 dic. (LaPresse) – Un nuovo balzo in avanti dei casi accertati di covid in Veneto: sono 3.156 i positivi in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel bollettino sull’andamento della pandemia della Regione Veneto. Sono 25.804 i tamponi molecolari processati, 68.047 i test antigenici.

