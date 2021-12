Copenaghen (Danimarca), 8 dic. (LaPresse) – La Danimarca imporrà di nuovo restrizioni volte a frenare l’aumento dei contagi di Covid e contenere la variante Omicron. Lo ha annunciato il primo ministro Mette Frederiksen in una conferenza stampa. Le nuove restrizioni includono l’anticipo della chiusura delle scuole primarie, con l’allungamento delle vacanze, per le festività di fine anno, mentre da venerdì ristoranti e bar dovranno chiudere entro mezzanotte. Ai danesi viene consigliato di lavorare da casa e ad annullare i momenti di aggregazione come le feste di Natale. “Riteniamo ancora che sia possibile mantenere aperte ampie parti della società, grazie al grande sostegno per i vaccini”, ha aggiunto. “Sappiamo quanto sia importante la frequenza scolastica per il benessere dei bambini e dei giovani. Per questo aggiungiamo qualche giorno alle vacanze natalizie, prima e dopo, ma il piano non è quello di avere un’altra lunga chiusura”, ha assicurato. Frederiksen ha detto che il governo avrebbe fatto tutto il possibile per evitare nuove restrizioni, ma il paese ha visto un drammatico balzo in avanti dei nuovi casi nelle ultime settimane.

