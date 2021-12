Torino, 8 dic. (LaPresse) – La Juventus supera 1-0 all’Allianz Stadium il Malmoe nella gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e, complice il 3-3 del Chelsea in casa dello Zenit San Pietroburgo, conquista il primo posto nel girone. Decisivo il gol di Kean al 18′ del primo tempo di testa su splendido cross d’esterno sinistro di Bernardeschi. I bianconeri salgono così a 15 punti in vetta al Gruppo H scavalcando il Chelsea a quota 13.

