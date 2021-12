Milano, 7 dic. (LaPresse) – “L’obbligo vaccinale è assolutamente l’ultima risorsa, applicabile soltanto quando ogni altra opzione fattibile per aumentare il tasso di vaccinazione sia stata esaurita”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa, a proposito della pandemia del Covid-19.

