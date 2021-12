Milano, 7 dic. (LaPresse) – A proposito delle suppletive, “la questione è molto semplice: innanzitutto premetto che con Enrico Letta abbiamo consuetudine di sentirci, c’è un proficuo rapporto molto diretto e franco. Me ne aveva parlato da un po’ ventilando questa prospettiva, ho espresso tutte le perplessità espresse in passato anche per posizioni ministeriali. La posizione è stata molto chiara: mi sto dedicando a un impegno politico molto assorbente”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tira’ su La7.

