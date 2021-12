Milano, 7 dic. (LaPresse) – Per quanto riguarda Silvio Berlusconi possibile candidato al Quirinale, “c’è il rispetto nei confronti di un leader e di una forza politica, di una figura che ha avuto un ruolo istituzionale, ha fatto molte cose buone ma, sicuramente, complice un conflitto d’interessi pervasivo, ci sono stati dei passaggi che non sono nel Dna del M5S. Berlusconi non può essere il candidato del M5S. Noi abbiamo bisogno di un presidente della Repubblica che possa essere garante di tutti e non solo di una parte”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tira’ su La7.

