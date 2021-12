Roma, 7 dic. (LaPresse) – Sono quasi 20mila le visualizzazioni, in sole due ore, del video della standing ovation e dei cori ‘bis’ tributati dal pubblico della Prima della Scala al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pubblicato sull’account Twitter ufficiale del Colle. Anche se sui social network, solitamente, non pagano i frame con una lunga durata, quello degli applausi al capo dello Stato, sebbene di 4 minuti e 21 secondi, guadagna più di 1.500 like e circa 370 ritweet, dunque allargando la potenziale platea degli spettatori.

