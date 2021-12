Milano, 7 dic. (LaPresse) – Le Olimpiadi “non sono un palcoscenico per atteggiamenti politici e manipolazioni. I politici statunitensi continuano a promuovere un boicottaggio diplomatico”, “è una parodia dello spirito olimpico, una sfacciata provocazione e un grave affronto ai cinesi”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, commentando l’annuncio degli Stati Uniti sul boicottaggio dei Giochi di Pechino 2022. Zhao ha parlato di “ipocrisia anticinese” e aggiunto che gli Usa dovrebbero “evitare di politicizzare lo sport. Dovrebbe smettere di pubblicizzare il cosiddetto ‘boicottaggio diplomatico’ dei Giochi invernali di Pechino, per non influenzare il dialogo bilaterale e la cooperazione in aree importanti. Se gli Stati Uniti sono decisi a seguire questa strada, la Cina adotterà contromisure risolutive”, si legge nella trascrizione della conferenza stampa diffusa dal governo di Pechino.

