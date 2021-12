Milano, 7 dic. (LaPresse) – “Il cosiddetto ‘boicottaggio diplomatico’ da parte degli Stati Uniti è una farsa politica autodiretta. I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino sono il raduno per tutti gli atleti e gli appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Sono loro che dovrebbero essere sotto i riflettori Il successo dei Giochi non si basa sulla presenza di una manciata di funzionari di governo dei paesi”. Lo dice in una nota il portavoce della missione cinese all’Onu, in merito all’annuncio degli Stati Uniti di ‘boicottaggio diplomatico’ dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

